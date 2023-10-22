تراند اليوم : "الزوجة تظهر فاتشة وزوجها متلثم".. شاهد.. أخصائي "نفسي": بعض الرجال ما عاد فيهم مرجلة لازم نعطيهم هرمون الذكورة

صحيفة الخليج 365: انتقد الأخصائي النفسي عبدالعزيز الدواس، تصرفات بعض الرجال والنساء خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: " بعض الرجال ما عاد عندهم مرجلة، والنساء ما عندهم هرمون أنوثة". حسب قوله.

هرمون أنوثة

وقال خلال مقطع فيديو: "أعتقد في هذا الزمان بعض النساء زاد هرمون الذكورة لديهن ، وتجد المرأة تتناقش مع الرجال ويمكن تمد يديها عليهم".

وتابع: "بعض الرجال في مواقع التواصل عندهم هرمون الأنوثة أو يتمنى النساء يكثرن عندهن الطلاق، ما أدري وش مقصده، هل يبغى الزواج أو ايش".

هرمون ذكورة

وأضاف: "المرأة عرفت بالحياء والرجل عرف بالرجولة، ولكن نجد في مواقع التواصل الرجل يظهر ويبث مع زوجته، وتجد الزوجة فاتشة وما في حجاب ولا شيء والزوج متلثم، واللي نعرفه أن المرأة هي التي تتغطى وليس الرجل، ولكن نرى في هذه الأيام عجب العجاب".

واختتم قائلا: " بعض الرجال ما عاد عندهم مرجلة، أنا أقول لازم نكشف عليهم ونعطي النساء هرمون الأنوثة والرجال هرمون الذكورة".