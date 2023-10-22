شكرا لقرائتكم خبر عن 150ألف ريال مبيعات مهرجان الخضار بالدلم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل مهرجان الخضار الثاني في الدلم، والذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، مبيعات تجاوزت الـ150 ألف ريال.

واختتمت أمس فعاليات المهرجان الذي استمر لـ4 أيام وسط تفاعل كبير من الأهالي الذين سجلوا حضوراً فاق الـ13 ألف زائر طوال أيامه، وشهد خلاله مشاركة أكثر من 100 شاب وشابة سعودية شاركوا في فرق التنظيم وأركان الشركات الزراعية والأسرة والمنتجة وفعاليات المسرح التي قدم خلالها القائمون على المهرجان أكثر من 200 هدية للزوار.

تشجيع المزارعين

يأتي تنظيم المهرجان في محافظة الدلم للعام الثاني، لما تتمتع به المحافظة من ميزة تنافسيه في القطاع الزراعي بشكل عام وإنتاج الخضار بشكل خاص، بهدف التسويق للمنتجات الزراعية، وتشجيع المزارعين على زيادة الكفاءة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي.

يشار إلى أن محافظة الدلم تعتبر أكبر محافظات المملكة في إنتاج الخضار، حيث تضم أكثر من 2000 مزرعة كما تضم ما يقارب الـ30 ألف بيت محمي وهو أعطاها التميز في انتاج الخضار بشكل وافر .