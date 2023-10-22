شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله الإنسانية في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 470 حقيبة إيوائية في منطقة راجن بور، بإقليم البنجاب، في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.290 فردًا.

وواصل المركز توزيع السلال الغذائية للأسر المتضررة من الزلزال في أفغانستان، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.

وجرى أمس توزيع 375 سلة غذائية في مديرية زندة جان، بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 2.250 فردًا.

مكافحة العمى في جامبيا

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي النوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بنجول عاصمة جمهورية جامبيا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، والمنفذ خلال الفترة من 17 حتى 24 أكتوبر 2023.

وقام الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 1.500 فرد، وإجراء 90 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، فضلاً عن صرف 150 نظارة طبية، وتوزيع 1.000 أدوية علاجية.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول الشقيقة والصديقة.