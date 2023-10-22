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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الأفريقي

مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الأفريقي، يحل نادي الترجي الرياضي ضيفًا ثقيلًا على نادي مازيمبي الكونغولي في ملعبه ووسط جماهيره، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى 2023.

لا يقدم الفريق التونسي مستوياتٍ كبيرة في البطولات الأفريقية منذ الموسم الماضي، حيث ودع دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة كبيرة من النادي الأهلي الموسم الماضي.

وهذا الموسم تأهل من الدور التمهيدي بصعوبة على حساب نادي دوان البوركيني، ووقع في مجموعة صعبة سيتنافس فيها مع مواطنه النجم الساحلي والهلال السوداني وبيترو أتلتيكو الأنغولي.

لكن قبل المنافسة في دوري الأبطال، يسعى نادي الترجي للفوز بالبطولة الجديدة السوبر ليغ الأفريقي، وعليه في البداية تخطي عقبة نادي مازيمبي، وفي حالة فوزه سيواجه المتأهل من الوداد وإنيمبا.

توقيت مباراة الترجي ومازيمبي في الدوري الأفريقي 2023

موعد مباراة الترجي ومازيمبي في ذهاب ربع نهائي السوبر ليغ الأفريقي، هو الأحد 22 أكتوبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب، السادسة بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الترجي ومازيمبي في دوري السوبر الأفريقي 2023؟

يمكنك متابعة مباراة الترجي ومازيمبي مجانًا عبر عدد من القنوات العربية، في مقدمتها قناة "أبوظبي الرياضية".

كما ستُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" والقناة الرياضية المغربية، جنبًا إلى جنب مع قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي ومازيمبي

beIN Sports HD

AD Sports HD 1

OnTime Sports HD 1

Arryadia

SSC

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الترجي ومازيمبي في دوري السوبر الأفريقي 2023؟

أيضا، يمكن متابعة قنوات أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورتس والرياضية المغربية بصورة مجانية على قمر نايل سات من خلال الترددات الآتية:

تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الرمز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

تردد القناة الرياضية المغربية على نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشكيل المتوقع للترجي ضد مازيمبي

سيغيب عن نادي الترجي في مواجهة مازيمبي زياد بالريمة والحارس صدقي الدبشي لقرارات فنية، وغيلان الشعلالي ويوسف أومارو لأسباب صحية.

تشكيلة الترجي ضد مازيمبي: 4-3-3

أمان الله مميش

محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، محمد أمين توغاي، رائد بوشنيبة

حسام تقا، زكريا العايب، يان ساسي.

حسام الدين غشة، أسامة بوقرة، رودريغو رودريغيز.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الترجي ومازيمبي في الدوري الأفريقي 2023؟

سيكون البث المباشر لمباراة الترجي ومازيمبي متاحًا بصورة مجانية عبر "يوتيوب" من خلال الحسابان الرسميان لقناتي أبو ظبي الرياضية وبي إن سبورت على يوتيوب.

كما ستكون المباراة متاحة عبر تطبيق "تود" والباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP" ويمكن متابعتها من خلال خدمة "بي إن كونكت" أو الحساب الرسمي لأون تايم سبورتس على فيس بوك.

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يحل الترجي ضيفًا ثقيلًا على مازيمبي بالملعب الوطني مكابا في تنزانيا، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023.

كان من المفترض أن تقام المباراة في الكونغو ولكن جرى نقلها إلى تنزانيا لعدم ملائمة ملعب مازيمبي التاريخي للمواصفات المطلوبة.

ويأمل "المكشخ" في عبور نبأ رحيل المدرب معين الشعباني وعدم الاستقرار على بديله من خلال تحقيق فوز أو نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في مباراة الإياب.

وكما هو معروف، الفائز من مباراة الترجي ومازيمبي يلاقي نظيره من مواجهة الوداد وإنييمبا، في الدور نصف النهائي.