107 بلاغات لمفقودين وعالقين يوميا

وأعلن فيه فريق جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ تلقيه 17 بلاغا لمفقودين بمختلف مناطق المملكة خلال شهر، عثر على عدد 3 مفقودين متوفين بالرياض وشرورة/ نجران، وعثر على 4 مفقودين بصحة جيدة، ولا زال البحث جاريا عن 10 مفقودين، فيما تلقى الفريق 2878 بلاغا لمركبات عالقة داخل رمال الصحارى والأودية والشعاب وعدد من المناطق الجبلية الوعرة بمعدل 107 بلاغات في اليوم الواحد.
بلاغات
المركبات العالقة
2878
معدل البلاغات لليوم الواحد
107
17 مفقودا
3 عثر عليهم متوفين
4 بصحة جيدة
10 لا زال البحث عنهم جاريا
المناطق
• مكة
3 لا زال البحث عنهم جاريا
• الرياض
مفقودان
مفقود متوفى
مفقود لا زال البحث جاريا عنه
• تبوك
2 بصحة جيدة
1 متوفى
• حائل
2 بصحة جيدة
• جازان
1 جارٍ البحث عنه
• عفيف
1 لا زال البحث عنه جاريا
• حفر الباطن
1 بصحة جيدة
• الشرقية
1 بصحة جيدة
• القيصومة
1 لازال البحث عنه جاريا
• نجران / شرورة
1 متوفى
• القصيم
1 جار البحث عنه
• جدة
1 لا زال البحث عنه جاريا
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