انت الان تتابع شاهد.. إعصار "تيج" يقترب من سواحل ⁧‫عُمان‬⁩ و⁧‫اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 2:57 مساءً

يواصل إعصارُ "تيج" تقدُّمَه بسرعة "185" كم في الساعة، بانخفاض قليل عن سرعته التي ظهرت اليوم الأحد، والتي بلغت "241"؛ وفق بعض المراصد الجوية. وترصد الأقمارُ الصناعية حاليًّا حركةَ السحب في الإعصار المداري "تيج"، المصنف من الدرجة الثالثة. ويقترب جدار الإعصار من سواحل ⁧‫عُمان‬⁩ و⁧‫اليمن، بمسافة لا تتجاوز "100" كم. ويبعد عمق الإعصار "عين الإعصار" قرابة "350" كم، عن شواطئ اليمن وعُمان، ‬⁩مع استمرار تدفق السحب المصاحبه له على جزيرة سقطرى، والتي وصل تأثيرها إلى عدد من المواقع التابعة للدولتين؛ حيث يواصل حركتَه للشمال الغربي.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إعصار "تيج" يقترب من سواحل ⁧‫عُمان‬⁩ و⁧‫اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.