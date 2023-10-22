انت الان تتابع "عنوان الإعلام" ممثلاً إقليميًا لإذاعة "ألف ألف" في المنطقة الشرقية والخليج العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 3:07 مساءً

وقعَّت "عنوان الإعلام" الشركة السعودية الرائدة في مجال الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، اتفاقية عقد تمثيل وإدارة إقليمية مع إذاعة "ألف ألف" تكون بموجبها الشركة ممثلاً للإذاعة ومديرًا إقليميًا لها في المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي. وقعَّ الاتفاقية من جانب شركة "عنوان الإعلام" الرئيس التنفيذي ماجد علي الجبرتي، ومن جانب إذاعة "ألف ألف" المدير التنفيذي ياسر عيد، حيث اتفق الطرفات على تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما في المشاريع الإعلامية والتسويقية والإعلانية، وتوسيع نطاق عملياتهما في المنطقة الشرقية. من جانبه أشار ماجد الجبرتي، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها شركة "عنوان الإعلام" لتطوير أعمالها، لتصبح واحدة من أهم الشركات التي تُقدم أجود خدمات الإعلام والإعلان والعلاقات العامة لعملائها في المنطقة الشرقية والمملكة، مرتكزةً على أسس متينة من الخبرة والمعرفة والكوادر الوطنية المؤهلة، علاوةً على امتلاكها قاعدة واسعة من العملاء. وأكد "الجبرتي" أن إذاعة "ألف ألف" تعتبر من الإذاعات الوطنية المرموقة، وهي تحظى بشعبية كبيرة ومتابعة عالية من الجمهور في مختلف مناطق ومدن المملكة، وسنسعى جاهدين لنكون خير ممثلين للإذاعة، وسنعمل على توسيع قاعدتها الجماهيرية وتطوير عمليتها في المنطقة الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي. بدوره علق ياسر عيد قائلاً: نفخر بالشراكة مع شركة "عنوان الإعلام" ونحن على يقين أنها ستمثلنا أفضل تمثيل في المنطقة الشرقية، ودول الخليج العربي. وبإذن الله ستكون هذه الشراكة بوابة لإطلاق برامج إذاعية جديدة ستنطلق من استديوهاتنا في المنطقة الشرقية بالتعاون والشراكة مع ممثلنا الإقليمي "عنوان الإعلام" بما يُلبي تطلعات جمهورنا ويُحقق أهدافنا وطموحاتنا.

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