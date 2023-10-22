شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في قصر اليمامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بالرياض، الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لفخامته.

وصول الرئيس الكوري

ووصل إلى الرياض مساء أمس السبت، الرئيس يون سيوك يول، والوفد المرافق، في زيارة للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة بارك جون يونغ، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.