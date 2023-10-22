شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي مُعلقًا على مباراة الهلال وموباي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قامت قناة ssc السعودية، بالإعلان عن معلق مباراة الهلال السعودي أمام نظيره موباي، في منافسات دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره موباي، غدًا الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وأعلنت قناة ssc السعودية، تولي المعلق المصري مدحت شلبي التعليق على مباراة الهلال وموباي، في دوري الأبطال.

وسوف يعاونه في تحليل المباراة أثناء التعليق المحلل الرياضي المصري تامر بدوي علي ملعب ستاد الماك فهد الدولي في العاصمة السعوديةالرياض.

ويتصدر الهلال السعودي جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا، برصيد أربعة نقاط.