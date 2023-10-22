شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر جيرارد - نجم ليفربول يقترب من الإتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة مدوية سيحدثها نادي الاتفاق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل.

ويريد الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدعيم خط دفاع الفريق من أجل الاستمرار في المنافسة على بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

الاتفاق برغب في ضم جويل ماتيب

ووفقًا للصحفي الشهير إكريم كونور، أوضح أن نادي الاتفاق حدد الكاميروني جويل ماتيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، كهدف رئيسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير المقبل.

وأوضح الصحفي الشهير، أن مسئوولي نادي الاتفاق يرغبون في تنفيذ طلبات ستيفين جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تالذي يريد التعاقد مع مدافع آخر لتدعيم صفوف الفريق خلال المي حيث يثق المدرب في قدرات ماتيب الدفاعية.

وكان نادي الاتفاق، قد أبرم صفقة هامة بالتعاقد مع جوردان هندرسون، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مما يثبت وجود تعاون بين الفريقين بخصوص ملف الصفقات