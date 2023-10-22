وتطرقت الدورة التي عقدت بتوجيه ومتابعة قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع - قائد قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن (القوات المشتركة) - في يومها الأول إلى التعريف بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاع، ومقدمة في القانون الدولي الإنساني والفئات المشمولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى التطرق إلى تصنيف النزاعات المسلحة وحماية المدنيين والرعاية الصحية.
وأكد مدير العمليات العسكرية المدنية للقوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبد الله بن دخيل الحبابي، أن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن حريصة على تعزيز مفهوم القانون الدولي الانساني لدى قوات التحالف وتطبيقه في عملياتها العسكرية ، وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تعقد في مجال القانون الدولي الانساني وحماية الاطفال، مثمناً الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،وعلى العلاقة المتنامية مع اللجنة في المجال الإنساني والتعريف والتوعية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
من جهته أشار ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة محمد شيخ علي، إلى أن اللجنة الدولية تقدر الجهود التي تبذلها قيادة القوات المشتركة لنشر التعريف بالقانون الدولي الإنساني، وتتطلع لمواصلة التعاون في هذا الشأن مع وحدة حماية الطفل في قوات التحالف العربي والأطراف الفاعلة في المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام الدورة التأسيسية في القانون الدولي الإنساني بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.