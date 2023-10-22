اختتام الدورة التأسيسية في القانون الدولي الإنساني بالطائف

اختتمت في منطقة الطائف، الدورة التأسيسية في (القانون الدولي الإنساني) التي نظمتها وحدة حماية الأطفال بالعمليات العسكرية المدنية للقوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في كل من قيادة منطقة الطائف لمدة يومين، وفي قاعدة الملك فهد الجوية، لمدة يومين.

وتطرقت الدورة التي عقدت بتوجيه ومتابعة قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع - قائد قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن (القوات المشتركة) - في يومها الأول إلى التعريف بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاع، ومقدمة في القانون الدولي الإنساني والفئات المشمولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى التطرق إلى تصنيف النزاعات المسلحة وحماية المدنيين والرعاية الصحية.

وأكد مدير العمليات العسكرية المدنية للقوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبد الله بن دخيل الحبابي، أن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن حريصة على تعزيز مفهوم القانون الدولي الانساني لدى قوات التحالف وتطبيقه في عملياتها العسكرية ، وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تعقد في مجال القانون الدولي الانساني وحماية الاطفال، مثمناً الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،وعلى العلاقة المتنامية مع اللجنة في المجال الإنساني والتعريف والتوعية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

من جهته أشار ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة محمد شيخ علي، إلى أن اللجنة الدولية تقدر الجهود التي تبذلها قيادة القوات المشتركة لنشر التعريف بالقانون الدولي الإنساني، وتتطلع لمواصلة التعاون في هذا الشأن مع وحدة حماية الطفل في قوات التحالف العربي والأطراف الفاعلة في المملكة