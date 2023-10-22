فيديو وصور: ولي العهد يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في الرياض

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض، رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، في زيارة رسمية للمملكة.
أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الكوري الجنوبي، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم أجرى ولي العهد ورئيس كوريا الجنوبية مباحثات رسمية. جرى خلال المباحثات استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
أكد ولي العهد ورئيس كوريا الجنوبية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
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