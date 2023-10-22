الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف إصابته بكورونا

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، عن إصابته بفيروس كورونا.

قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “أعاني من زكام حاد وسعال شديد جدًا وارتفاع ضغط .. تعرضت لنفس هذه الوعكة من ستة شهور .. ولكن هذه المرة اتضح أنني أصبت بكورونا “.

وأضاف: ” الحمدلله على كل حال دعواتكم”. ودعا الأمير عبدالرحمن بن مساعد إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.