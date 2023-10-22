- 1/2
- 2/2
كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، عن إصابته بفيروس كورونا.
قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “أعاني من زكام حاد وسعال شديد جدًا وارتفاع ضغط .. تعرضت لنفس هذه الوعكة من ستة شهور .. ولكن هذه المرة اتضح أنني أصبت بكورونا “.
وأضاف: ” الحمدلله على كل حال دعواتكم”. ودعا الأمير عبدالرحمن بن مساعد إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.