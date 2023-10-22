شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن رسمياً السماح لجميع المقيمين العمل في هذه المهن بدون كفيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت الجوازات السعودية عن فتح باب العمل في عدد من المهن للوافدين والمقيمين دون الحاجة لكفيل. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص المملكة العربية السعودية على توفير بيئة عمل مناسبة للعمالة الأجنبية وتخفيف معاناتهم مع الكفلاء. وقد كان بعض الكفلاء يسيئون استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم ويضغطون على المقيمين ويستغلونهم بطرق غير صحيحة. لذلك، قامت السعودية باتخاذ قرارات لتصحيح هذه الأخطاء وتمكين الوافدين والمقيمين من العمل في عدة مهن بدون الحاجة لكفيل.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي في المملكة العربية السعودية. وفي هذا المقال، سنتعرف على المهن التي سمحت الجوازات للوافدين والمقيمين بالعمل فيها بدون الحاجة لكفيل.

تضم قائمة المهن التي يمكن للوافدين والمقيمين العمل فيها بدون كفيل مجال التوريدات والورش والحرف اليدوية والمقاولات والمهن الإدارية ومهنة مدير المبيعات ومهنة السكرتير التنفيذي ومهنة مدير تنفيذي ومهندسي الميكانيكا والأطباء وطاقم التمريض والمهندسين المدنيين والمهندسين الإنشائيين والمهندسين الكهربائيين.

يتميز إلغاء نظام الكفالة بالعديد من المزايا، حيث يتم تحويله إلى مبادرة لتطوير العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل. يتم بناء علاقة جيدة وطويلة الأمد مع صاحب العمل والالتزام بشروط العقد، وكذلك الحصانات الممنوحة للعامل بعد انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة الكفيل. دعونا نتعرف على بعض المميزات:

- في حال تم نقل العامل إلى عمل آخر أثناء مدة سريان العمل ولكن قبل انتهاء صلاحيته، عليه إبلاغ جهة عمله.

- بعد انتهاء عقد العمل، يمكن للعامل مغادرة المملكة دون الرجوع إلى الكفيل.

- يمكن للعامل مغادرة البلاد والعودة إليها بكل سهولة دون موافقة الكفيل، وسوف يتم إخطاره بأنه قد حصل على تأشيرة دخول إلى الدولة، ولا يُسمح للكفيل برفضها.

- يتم تشجيع الموهوبين على العمل في المملكة العربية السعودية، وتطوير البيئة العامة.

علاقة العامل بالكفيل تكون كالتالي:

- يعد سوق العمل هو المكان الذي يتم فيه تبادل العمال بالخدمات مقابل المال، ويجب أن يكون للعامل حافز كافٍ للعمل في ظروف جيدة. في حالة أن يكون هناك أجر ضعيف في بلد العامل، فبإمكانه الحصول على وظيفة في بلد آخر بشروط أكثر ملاءمة.

- يسعى هذا القانون الجديد إلى إعطاء العمال في المملكة المزيد من الحرية والاختيار في مكان العمل، وذلك للحد من العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين في عقد فقط.

- يستفيد ملايين العمال السعوديين من هذا القانون ويزيد من كفاءة سوق العمل، كما يشجع هذا القرار المنافسة بين العمالة الوافدة والمواطنين.

- يقلل النظام الجديد بشكل كبير من الفروق بين عقود العمال والمواطنين والمغتربين، ويسمح للمزيد من المقيمين بالبحث عن وظائف مناسبة.