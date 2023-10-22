شكرا لقرائتكم خبر عن راجع الطبيب فوراً..هذه العلامات تدل على انخفاض أهم فيتامين بجسمك وأساسي لوظائف الدماغ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فيتامين ب 12 ويسمى كوبالامين أيضًا وهو عبارة عن فيتامين يذوب في الماء ولديه دور أساسي في الأداء الطبيعي للدماغ والجهاز العصبي من خلال تكوين الميالين ونضوج خلايا الدم الحمراء. وهو أحد فيتامينات ب الثمانية.

بعض العلامات والأعراض التي تدل على إنخفاض فيتامين ب12 :

الشعور بخدر في الجسم

هل تشعر وكأن يديك أو قدميك أو ساقيك على "دبابيس وإبر"؟ يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى إتلاف الغلاف الواقي الذي يغطي أعصابك. قد تجعل أمراض مثل الاضطرابات الهضمية أو داء كرون أو أمراض الأمعاء الأخرى من الصعب على جسمك امتصاص الفيتامين. لذلك يمكن تناول بعض أدوية الحموضة المعوية.

أنت أكثر برودة من المعتاد

بدون كمية كافية من فيتامين ب 12 ، قد لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم (فقر الدم). يمكن أن يجعلك ذلك ترتجف وبرودة ، خاصة في يديك وقدميك.

تشويش الدماغ

قد يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى الاكتئاب والارتباك ومشاكل في الذاكرة والخرف. يمكن أن يؤثر أيضًا على توازنك. عادة ما تكون مكملات فيتامين ب 12 آمنة. بالنسبة للبالغين ، يوصي الأطباء بـ 2.4 ميكروغرام في اليوم. إذا كنت تأخذ أكثر مما تحتاجه ، فإن جسمك يمرر الباقي من خلال بولك. ومع ذلك ، قد يكون للجرعات العالية بعض الآثار الجانبية ، مثل الدوخة والصداع والقلق والغثيان والقيء.

الضعف

قد تفتقر عضلاتك إلى القوة. قد تشعر أيضًا بالتعب أو الدوار. يمكن لطبيبك التحقق من مقدار B12 في جسمك ، ولكن قد لا يكون كل هذا صالحًا للاستخدام. لذلك من المهم الانتباه إلى أي أعراض - يمكن أن تنمو ببطء أو تظهر بسرعة أكبر - وتنبيه طبيبك.

نعومة اللسان

قد يسميها طبيبك التهاب اللسان الضموري. تبدأ نتوءات صغيرة على لسانك تسمى الحليمات في التلاشي. هذا يجعلها تبدو وكأنها ناعمة ولامعة. يمكن أن تسببه العدوى والأدوية والحالات الأخرى أيضًا. ولكن إذا لم يكن اللوم على ما يكفي من فيتامين ب 12 أو العناصر الغذائية الأخرى ، فقد يكون لسانك مؤلمًا أيضًا.

الأعشاب المخزنة:

يعد نقص فيتامين ب 12 نادرًا لأن جسمك يمكنه تخزين مخزون عدة سنوات من هذه المادة. لكن النباتات لا تحتوي على أي فيتامين ب 12. لذلك يجب على النباتيين والنباتيين الذين لا يأكلون أي منتجات حيوانية إضافة بعض الحبوب المصنعة مثل الخبز المدعم والبسكويت والحبوب.

خفقان القلب

يحدث هذا عندما يسارع قلبك فجأة أو يتخطى النبض. قد تشعر به في حلقك أو رقبتك. يمكنك الحصول على المزيد من فيتامين ب 12 من الدجاج والبيض والأسماك. لكن أحد أفضل المصادر حتى الآن هو شيء قد لا يكون معتادًا في قائمتك: كبد البقر.

العمر

مع تقدمك في العمر ، قد لا يمتص جسمك B12 بسهولة. إذا لم تعالجها ، فقد يؤدي انخفاض مستويات B12 إلى فقر الدم وتلف الأعصاب وتقلب المزاج ومشاكل خطيرة أخرى. لذا راقب أي أعراض ، وقم بإجراء فحص دم إذا أوصى طبيبك بذلك.

الوزن

واحدة من أكثر عمليات إنقاص الوزن شيوعًا تسمى "المجازة المعدية". بعد الجراحة ، يتجاوز الطعام أجزاء من المعدة والأمعاء الدقيقة. هذا هو المكان الذي ينقسم فيه B12 إلى شكل قابل للاستخدام. من المحتمل أن يراقب طبيبك مستويات B12 ويقترح مكملات أو جرعات إذا كنت بحاجة إليها.

تقرحات الفم

قد تصاب بهذه القرح على لثتك أو لسانك. يمكن أن تكون علامة على انخفاض B12 أو فقر الدم أو حالة أخرى. عادة ما تزول القروح من تلقاء نفسها ، لكنها تساعد على تجنب المكونات التي قد تكون مزعجة أو مؤلمة ، مثل الخل والحمضيات والتوابل الساخنة مثل مسحوق الفلفل الحار. يمكن لبعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أن تهدئ من ألمك.

بعض أنواع الأدوية

تخفض بعض الأدوية مستويات فيتامين ب 12 أو تجعل من الصعب على جسمك استخدام الفيتامين. يشملوا:

الكلورامفينيكول (كلوروميسيتين) ، مضاد حيوي يستخدم لعلاج العدوى

مثبطات مضخة البروتون مثل لانسوبرازول (بريفاسيد) وأوميبرازول (بريلوسيك)

أدوية القرحة الهضمية مثل سيميتيدين (تاجامت) ورانيتيدين (زانتاك)

الميتفورمين لمرض السكري.

أخبر طبيبك والصيدلي عن جميع الأدوية والمكملات التي تتناولها.

مشاكل الجهاز الهضمي

قد تفقد شهيتك ، أو تفقد الكثير من الوزن ، أو تواجه مشكلة في التبرز (الإمساك). إذا كانت مستويات B12 لديك منخفضة ، فغالبًا ما يقوم طبيبك بحقنها في العضلات للتأكد من أن جسمك يمتصها. في بعض الأحيان ، تعمل الجرعات العالية من الحبوب أيضًا. لكن تذكر أن أعراض نقص فيتامين ب 12 يمكن أن تكون مشابهة لعلامات العديد من الأمراض الأخرى.

الحوامل وخصوصاً النباتيين

تحدث إلى طبيبك حول مكملات B12 ، أثناء الحمل والرضاعة. الرضع الذين لا يحصلون على ما يكفيهم يمكن أن يتعرضوا لأضرار خطيرة ودائمة في أعصابهم أو خلايا الدماغ. قد يحتاج طفلك إلى مكملات أيضًا.