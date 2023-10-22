شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا لتساقط الشعر..خبيرة تجميل تكشف طريقة طبيعية توقف تساقط الشعرفي أول نصف شهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تصيب مشكلة تساقط شعر الحاجبين الكثير من الأفراد، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالعادات اليومية ومستوى الصحة العامة، لذلك ينبغي حلها أو التخلص منها، كما يفضل اتباع أسلوب حياة يومي صحي، واعتماد بعض الطرق الطبيعية التي تضمن توقف تساقط شعر الحاجبين، لكونها تمنح مظهراً غير جيد.

وفق موقع هيلث لاين، فإن هناك العديد من الأسباب المحتملة لسقوط شعر الحاجبين المزمن، وتتمثل بعض الأسباب الشائعة في الآتي:

1. التقدم في العمر: يعتبر تساقط شعر الحاجبين جزءًا طبيعيًا من عملية الشيخوخة. مع تقدم العمر، يمكن أن يتراجع نمو الشعر في مناطق مختلفة من الجسم، بما في ذلك الحواجب.

2. الجينات والوراثة: قد تكون العوامل الوراثية سببًا في سقوط شعر الحاجبين. إذا كانت هناك تاريخ عائلي لتساقط الشعر في الحواجب، فقد يكون لديك المزيد من الاحتمالات لتجربة ذلك.

3. الإجهاد النفسي والعاطفي: يعتبر الإجهاد والضغوط النفسية والعاطفية عاملًا مساهمًا في فقدان الشعر عمومًا، بما في ذلك شعر الحواجب. يمكن أن يؤدي التوتر المستمر والقلق إلى تغيرات في دورة نمو الشعر وتساقطه.

4. اضطرابات الغدة الدرقية: اضطرابات الغدة الدرقية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط التوتر الدرقي) أو نقص نشاط الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) يمكن أن تؤثر على نموه في الحواجب وتسبب تساقطه.

5. عوامل صحية أخرى: بعض الحالات الطبية مثل اضطرابات المناعة الذاتية، مثل التهاب الجذور الشعرية (التهاب الجذور الشعرية)، أو الصدفية، أو فقدان الشعر المفاجئ (الألوبيشيا) يمكن أن تسبب تساقط