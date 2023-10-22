شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة عمل الجبنة القريش الفلاحي في البيت باللبن الجاموسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الجبنة القريش هي نوع من أنواع الجبن الطرية البيضاء التي تنتج عن طريق تخمر اللبن بواسطة بكتريا حمض اللاكتيك، ويصنع هذا النوع من الجبن من اللبن الجاموسي بعد نزع الدهن منه، ويعد الجبن القريش من أكثر أنواع الجبن استهلاكاً في مصر، حيث جرت العادة علي تناول هذا الجبن بعد خلطه مع أحد الزيوت النباتية وبعض الخضراوات مثل الطماطم.

طريقة عمل الجبنة القريش يمكن عمل الجبنة القريش في المنزل باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، وفيما يلي طريقة عمل الجبنة القريش باللبن الجاموسي:

مكونات الجبن القريش

3 لترات من اللبن الجاموسي

1/2 كوب من الخل الأبيض

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

طريقة تحضير الجبن القريش

يُسخن اللبن الجاموسي في قدر على نار متوسطة حتى يصل إلى درجة الغليان.

يُرفع اللبن من على النار ويُضاف إليه الخل الأبيض والملح، ويقلب جيداً.

يُغطى القدر بقطعة من القماش ويُترك في مكان دافئ لمدة ساعتين، حتى تنفصل الطبقة الصلبة عن السائلة.

تُرفع الطبقة الصلبة من اللبن وتوضع في مصفاة كبيرة مبطنة بقطعة من الشاش.

تُغطى الجبنة بقطعة من الشاش أخرى ويُوضع عليها وزن ثقيل، حتى تتصفى من الشرش.

تُترك الجبنة في الثلاجة لمدة ساعة، حتى تتماسك.

فوائد الجبنة القريش الجبنة القريش هي مصدر جيد للبروتين والكالسيوم، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية والدهون. وفيما يلي بعض فوائد الجبنة القريش:

تساعد على بناء وإصلاح العضلات.

تحافظ على صحة العظام والأسنان.

تساعد على تنظيم ضغط الدم.

تحسن الهضم.

تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الجبنة القريش هي من الأطعمة الصحية واللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، ويمكن تناولها بطرق مختلفة، مثل تناولها مع الخبز أو الفطائر أو إضافتها إلى السلطات أو السندوتشات.