شكرا لقرائتكم خبر عن اذا تناولت هذه الفاكهة يوميًا دون توقف لن تعاني قصر النظر في شيخوختك أبدًا!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أثبتت دراسة علمية أن الاستهلاك اليومي للعنب يمكن أن يحسن الرؤية في سن الشيخوخة.

وبحسب مجلة Food & Function ، فإن فريق من علماء جامعة سنغافورة ، شملت 34 متطوعاً طلب منهم تناول 1.5 كوب من العنب يومياً لمدة 16 أسبوعًا، وكان أفراد المجموعة الضابطة يتناولون دواء وهميًا.

واكتشف الباحثون أن الكثافة البصرية للصباغ البقعي (MPOD) لدى المشاركين الذين تناولوا العنب قد تحسنت بشكل ملحوظ ، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى مضادات الأكسدة والفينولات في البلازما .

وتتوافق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت أن تناول العنب يحمي بنية شبكية العين ووظيفتها.

والجدير بالذكر أن العنب يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية والبوليفينول ، التي يمكنها أن تقلل من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الشيخوخة.