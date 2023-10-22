شكرا لقرائتكم خبر عن تبييض البشرة السمراء في اسبوع .. مع صور توضيحية مدهشة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يقدم لك موقع لينك بلس سيدتي أفضل وصفات تبييض البشرة السمراء في اسبوع ، وكريم تبييض البشرة السمراء، وتفتيح البشرة السمراء من الشمس، وخلطة كريمات تفتيح البشرة السمراء، ووصفات لتفتيح البشرة السمراء من اول مرة، فكل سيدة الحصول على بشرة فاتحة اللون وخالية من التصبغ وآثار الحبوب، وتبحث كل السيدات عن خلطات تبييض البشرة السمراء في اسبوع طبيعية وبمكونات بسيطة، وبخاصة في حال التعرض الطويل لأشعة الشمس أو بعض المشكلات الأخرى التي تُحدِث تحسس البشرة.

تبييض البشرة السمراء في اسبوع:

دائماً المرأة تهتم بجمالها وتسعى لتحصل على أفضل إطلالة، ويجب على المرأة عدم إهمال بشرتها، ويجب أن تسعى لتحصل على أفتح درجة بياض لبشرتها، وبعض النساء تستخدم المواد والمستحضرات الكيميائية، ولكن لهذه المواد الكيميائية مضار، واليوم سنقدّم لكِ طرق تبييض البشرة بمواد طبيعية وسهلة التحضير.

تبييض البشرة السمراء في اسبوع

وصفة الليمون لتفتيح البشرة: كل ما نحتاج إليه هو عصير ليمون وملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون في حال كانت البشرة جافة، أما البشرة الدهنية لا نضع زيت الزيتون،ويتم توزيع القناع بقطعة من القطن ونشطف الوجه بعد 15 دقيقة، ولكن يجب عدم التعرض لأشعة الشمس بعد هذا القناع، وينصح الخبراء وضعه في الليل قبل النوم.

وصفة الحمص : يُعد قناع الحمص المطحون مع الليمون من أفضل الخلطات الطبيعية في تفتيح البشرة السمراء: ملعقة كبيرة من الحمص المطحون. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة صغيرة من ماء الورد. أخلطي جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى يصبح الخليط متجانساً. نظفي بشرتكِ بالماء الدافئ والصابون وججفيها جيداً. طبقي الخليط على بشرتكِ وأتركيه حتى يجف (15 دقيقة). أشطفي خلطة تبييض ابشرة السمراء بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.

وصفة القشدة والحليب بودرة: ملعقتين كبيرتين من القشطة، وملعقتين كبيرتين حليب بودرة، وملعقة ماء ورد، وملعقة كبيرة نشا، وملعقة كبيرة من الطحين. اخلطي جميع هذه المقادير ببعضها البعض وضعيها بالثلاجة حتى تبرد، وعندما تبرد ضعي هذه الخلطة على وجهك لمدّة ربع ساعة ثمّ تغسليه.

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كريم تبييض البشرة السمراء

لكل منا طبيعة بشرة مختلفة منها الدهنية ومنها الجافة ومنها السمراء والبيضاء ولكل منها طريقة عناية خاصة بها، خاصًة عند استخدام مستحضرات التفتيح، فلا يجوز على الإطلاق استخدام كريمات تبييض البشرة السمراء مع باقي أنواع البشرة بنفس الطريقة أو بنفس المدة.

كريم تبييض البشرة السمراء

كريم أنوبيس ANUBIS Whitening cream

يساعد على ترميم وتحسين حالة الجلد وتفتيح البشرة بكفاءة فائقة.

يعمل تفتيح البشرة والتخلص من أثار الشمس بالإضافة إلى منح الجلد المرونة والحيوية.

لديه القدرة على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

يعمل على ترطيب البشرة، ووقايتها من التصبغات والالتهاب.

يتميز بتركيبة ناعمة على البشرة تتغلغل داخل طبقات الجلد الداكن بسلاسة.

يحتوي على مواد طبيعية مهدئة للبشرة مثل جل الصبار الغني بالفيتامينات المغذية للجلد، بالإضافة إلى خلاصة التوت.

يتركب من حمض السالسليك الذي يساعد في مقاومة الحبوب، والتخلص من البقع الناتجة عنها.

خالي من المواد الضارة مثل الكحول والسلفات و Kathon.

كريم بيوديرما وايت أوبجيكتيف Bioderma White Objective

يعمل على توحيد لون البشرة ومنحها النعومة والتفتيح.

يحتوي على تركيبة غنية بالمواد المقشرة مثل فيتامين A والمواد المبيضة الطبيعية مثل فيتامين C، وخلاصة العرقسوس.

يصلح استخدامه لجميع أنواع البشرة بما فيها البشرة الحساسة، كما أنه على درجة عالية من الأمان.

كريم اولاي وايت – Olay White Radiance

يعمل علي تبييض البشرة بالاضافة الي انه يعمل علي توحيد لون البشرة اثناء الليل

مناسب للرجال و النساء

يجدد خلايا الجلد الميتة

يعمل علي تغذية البشرة و اعطائها الملس الناعم

يجعل البشرة اكثر اشراقاً و توهجاً

تفتيح البشرة السمراء من الشمس

يعتبر تعرض البشرة لأشعة الشمس بالنسبة لك كابوس لأنك سوف تضطرين بعدها للبحث عن الكريمات الللازمة من أجل تفتيح البشرة بسرعة أو أنك ستحتاجين لجلسات متتالية وطويلة ومكلفة لتفتيح البشرة، نحن نسهل عليك الأمر، حيث سنتحدث أولاً عن أضرار أشعة الشمس على البشرة ومن ثم سنقدم لك الطريقة الأسرع لتفتيح البشرة.

تفتيح البشرة السمراء من الشمس

ماسك لتفتيح البشرة من أشعة الشمس من أول مرة : امزجي ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي مع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية وملعقة صغيرة من الشوفان المطحون وثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون. اتركي المزيج على وجهكِ حوالي نصف ساعة ومن ثم اشطفي الوجه بالماء البارد مع ملعقة كبيرة من خل التفاح.

وصفة عصير الليمون والعسل لتفتيح التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس: المكونات: ملعقة من عصير الليمون الطازج – ملعقة من العسل الطبيعي طريقة التطبيق: قومي بدهن عصير الليمون على وجهك لمدة خمس دقائق مع التركيز على أماكن البقع الداكنة وتكمن مهمة الليمون هنا بتفتيح الأماكن الداكنة، ومن ثم قومي بتوزيع العسل على وجهك بشكل متساو، ويقوم العسل هنا بترميم خلايا البشرة التي تعرضت للتلف، لن تجدي طريقة أسرع وأسهل من هذه الوصفة لتفتيح بشرتك بشكل فعال وطبيعي.

طريقه لتفتيح البشرة وحمايتها من الشمس: استخدمي خلطة مكونة من اللبن الزبادي والخميرة الفورية وخل التفاح والشوفان المطحون، بكميات متساوية، واتركيها على البشرة مدة لا تقل عن نصف ساعة، ومن ثم اشطفي بالماء البارد وامسحي البشرة بقليل من ماء الورد.

خلطة كريمات تفتيح البشرة السمراء

هناك طلب كبير على كريمات تفتيح البشرة السمراء، بالرغم من أن هذا اللون من البشرة يمتاز بجمال خاص، ولكن هناك عدد منهم يرغب في الحصول على بشرة بيضاء، متوهجة.

خلطة كريمات تفتيح البشرة السمراء

كريم اولاي Olay Natural White Day Cream:

كريم Olay هو كريم تفتيح الوجه سريع المفعول ويقوم بتغذية البشرة ودعمها لأنه يحتوي على مجموعة فيتامينات B3، Pro B5 وفيتامين E.

وبفضل استخدامه بشكل مستمر ومنتظم في النهار يوميا للوصول الى تفتيح سريع وتبييض البشرة السمراء في اسبوع وازالة البقع الداكنة واعادة جمال البشرة.

كريم لاكمي Lakme perfect Radiance intense Whitening Day:

يمكنك تجربة كريم تبييض الوجه مضمون، كريم لاكمي المبيّض للبشرة، يحتوي على فيتامين B3 وفعال جدا في ترطيب البشرة وتنعيمها ويعمل على توحيد لون البشرة وازالة البقع الداكنة.

ملمسه الناعم وتركيبته فريدة من نوعها وتغذّي البشرة لتعودي باطلالة مشرقة وصفية ونقية.

كريم أورانج دايلى كريم تبييض الوجه بسرعه orange daily Whitening Cream

افضل كريم لتفتيح الوجه في اسبوع

يحتوى على خلاصة العرقسوس فيقوم بتفتيح وتوحيد لون البشرة من خلال تقليل افراز الميلانين فى طبقات الجلد

مضاد للأكسدة ويعمل على تجديد خلايا البشرة وذلك لوجود اللاكتيك اسيد وفيتامين سى

ﺍﻓﻀﻞ ﻛﺮﻳﻢ ﻟﺘﻔﺘﻴﺢ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻃﺒﻲ

يستخدم مرتين يومياً صباحاً و مساءً بعدتنظيف الوجه و تجفيفه جيداً

وصفات لتفتيح البشرة السمراء من اول مرة

تبحث النساء والفتيات دائما عن افضل وصفات لتفتيح البشرة السمراء من أول مرة ،فهناك درجات مختلفة من ألوان البشرات للناس تميزهم عن بعضهم البعض فهناك من لونهم أبيض وهناك من لونهم بني داكن وتعد صبغة الميلانين هي المتحكم في هذه الألوان وبتك إفراز الميلانين عن طريق الخلايا الصباغية وكذلك هناك فائدة أخرى لوجود تلك الصبغة وهي أنها تعمل على تشتيت وامتصاص الأشعة فوق البنفسجية التي تعد ضارة على الجسم.

وصفات لتفتيح البشرة السمراء من اول مرة

وصفة القرع والحليب والعسل للبشرة السمراء

يعتبر القرع واحد من مضادات الأكسدة، وكذلك مقشراً طبيعيّاً يستخدم لتقشير البشرة؛ حيث أن به البيتا -كاروتين، وفيتامين C، وفيتامين A، وتلك المكونات تعمل على تفتيح البشرة واكسابها إشراقة جميلة وجذابة.

طريقة التحضير

يقوم الشخص بإحضار مقدار ملعقتين صغيرتي الحجم من هريس اليقطين وكذلك مقدار نصف ملعقة عسل صغيرة الحجم وأيضا مقدار نصف ملعقة صغيرة حليب سائل.

لتحضير الوصفة: عليك أن تقوم بتقطيع اليقطين لقطع ومن ثم تضعه داخل الماء المغلي، ومن ثمّ تقوم بوضع الخليط في الخلاط، بعد ذلك تُمزج مقدار ملعقتين صغيرتي الحجم من هذا الخليط مع ما تبقى من المكونات؛ حتى يكون الخليط متجانسا بالكامل، بعد ذلك تقوم بوضع الخليط على البشرة ل٢٠ د وأخيرا يشطف الوجه باستخدام الماء الدافئ ، وتعتبر هذه الوصفة من وصفات لتفتيح البشرة السمراء من أول مرة التي تعطي نتائج مذهلة وسريعة مع الاستعمال المستمر والمتكرر في تبييض البشرة.

من الممكن استعمال ماء الورد عوضا عن الحليب إذا كان الشخص لديه حساسية من الألبان.

ماسك الردة والترمس المطحون

هذه الوصفة أيضاً من الوصفات السريعة لتفتيح البشرة ويمكنك ملاحظة ذلك بعد أول استخدام أيضاً وهو ماسك سريع وسهل يتكون من ملعقة كبيرة من الردة أو نُخالة القمح وملعقة كبيرة من الترمس المطحون مع إضافة ماء الورد أو اللبن الحليب لعجن الماسك. يفضل استخدام ماء الورد للبشرة الدهنية بينما يفضل استخدام اللبن الحليب في هذه الوصفة للبشرة العادية والجافة. يترك الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الدافئ.