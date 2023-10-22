شكرا لقرائتكم خبر عن "اكتشف الوصفات الطبيعية المذهلة التي تضمن لك التخلص النهائي من مشكلة البواسير" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

علاج البواسير هو موضوع يشغل الكثير من الأشخاص، سواء كانوا رجالاً أو نساءً. وتزيد نسبة النساء الذين يعانون من ظهور البواسير وتحولها إلى شروخ شرجية في كثير من الأحيان. إذا كنت تبحث عن طرق للتخلص من البواسير ولا تفضل الحل الجراحي، فإننا نقدم لك هذه الوصفات الطبيعية التي أثبتت فاعليتها في القضاء على البواسير نهائياً بفضل الله، بعيداً عن العمليات الجراحية.

أسباب الإصابة بالبواسير

توجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإصابة بالبواسير، قد يكون بعضها وراثياً وقد يكون غير ذلك، وأحياناً ما يكون السبب غير معروف. وتزيد إحتمالية الإصابة بها مع تقدم عمر الإنسان. ومن بين مسبباتها:

الحمل: حيث يتسبب ضغط وزن الجنين على المنطقة أسفل البطن في الإصابة بالبواسير، وقد تختفي بعد الولادة أو تستمر لدى المرأة.

الإصابة بالإسهال أو الإمساك الشديد.

زيادة الوزن.

رفع الأثقال بصورة مستمرة.

أعراض البواسير:

لكي تكتشف أنك مصاب بالبواسير، ستلاحظ وجود مجموعة من الأعراض، وهي:

الشعور بألم شديد وصعوبة في التبرز هو أحد الأعراض الشائعة للبواسير. قد يصاحب ذلك وجود دم على البراز أو فتحة الشرج. قد تشعرين أيضًا بالحكة في منطقة الشرج، ولكن بعد استبعاد الحكة الناتجة عن الإصابة بالديدان أو البلهارسيا.

إذا كنت تعاني من آلام البواسير، يمكنك استخدام وصفة بسيطة تساعدك على التخلص منها. ستحتاجين إلى ملعقة من عسل النحل وملعقة من شمع العسل وملعقة من زيت الزيتون. يعتبر عسل النحل مفيدًا وله فوائد عديدة.

لتحضير هذه الوصفة، يجب عليك أولاً إذابة شمع العسل بوضعه في حمام ماء ساخن. يمكنك ذلك عن طريق غلي الماء في إناء ثم وضع قطعة من شمع العسل في طبق استانلس ستيل أو طبق زجاجي يتحمل الحرارة. ضعي الطبق الذي يحتوي على الشمع في الماء المغلي واتركيه حتى يذوب الشمع مع الحفاظ على خصائصه الطبيعية.

بعد ذوبان الشمع تمامًا، ارفعيه من على النار وأضيفي إليه ملعقة العسل وزيت الزيتون. قلبي المكونات جيدًا ثم ضعي الخليط في مرطبان صغير واحفظيه في الثلاجة. يمكنك استخدام هذا الخليط لدهان البواسير صباحًا ومساءً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الصبار لعلاج البواسير. يعتبر الصبار مضادًا للالتهابات ويمكن أن يخفف من الألم والتورم الناتج عن البواسير. يمكنك استخدام جل الصبار المتوفر في الصيدليات، أو يمكنك قطع قطعة صغيرة من نبات الصبار واستخدام الجل الموجود داخله لتهدئة الأعراض.

الصبار هو نبات فعال جدا في علاج البواسير وله العديد من الفوائد للجسم والشعر والبشرة. قد أثبت الصبار فعاليته في التخلص من البواسير عند استخدامه بانتظام.

يمكن استخدام الصبار للبواسير والشرخ الشرجي، فهو يحتوي على مواد مضادة للالتهابات تساعد في التخلص من آلام البواسير وتخفيفها عند الاستخدام المنتظم.

لعلاج البواسير، يمكن استخدام ورقة من صبار الألوفيرا ودهن منطقة البواسير أو الشرخ الشرجي بالجيل الداخلي يومياً صباحاً ومساءً. يجب مراعاة الجزء العلوي من الورقة عند الاستخدام في كل مرة. يمكن أيضاً حفظ جيل الصبار في الفريزر بعد استخراجه وخلطه مع زيت الزيتون والماء حتى يتحول إلى جيل سائل. يمكن استخدام مكعبات الثلج من جيل الألوفيرا لتخفيف الألم الناجم عن البواسير.

يمكن أيضاً استخدام الثوم وزيت الزيتون لعلاج البواسير. يجب غلي الثوم في الماء وتقشيره وهرسه جيداً. ثم يضاف زيت الزيتون والزعتر المطحون ويتم دهن المنطقة المصابة بالثوم والزيت مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام أدوية مثل كريم فاكتو ولبوس فاكتو لعلاج البواسير. يمكن استخدام كريم فاكتو للبواسير الخارجية والداخلية، ويمكن الحصول عليه من الصيدلية. كما يوجد أيضاً كريم بروكتو 4 الذي يعتبر علاجاً فعالاً للبواسير.

يمكن أيضاً استخدام الثلج لعلاج البواسير، حيث يساعد تدليك المنطقة المصابة بالثلج على تقليل التورم وتخفيف الألم.

علاج البواسير بالماء الدافئ أيضاً يساعد على تخفيف الألم وتسهيل عملية الإخراج.

إذا كانت لديكم أي تساؤلات أخرى حول البواسير، يمكنكم طرحها في التعليقات.

يمكن أيضاً استخدام قشر الرمان لعلاج البواسير.

تحتوي هذه الوصفة على بعض المكونات الطبيعية الفعالة للعناية بالبشرة. تحتاج إلى شمع العسل الطبيعي وزيت الزيتون ومرة وقشر الرمان المجفف والمطحون بطريقة ناعمة.

لتحضير الوصفة، امزج ملعقتين كبيرتين من قشر الرمان المطحون مع قطعتين من المرة واملأ ملعقة كبيرة واحدة. طحن المكونات جيدًا معًا للحصول على مزيج متجانس.

بعد ذلك، أضف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون المعصور على البارد إلى الخليط. يمكنك زيادة كمية الزيت بنصف ملعقة إذا لزم الأمر وفقًا لاحتياجات الوصفة.

بعد خلط المكونات السابقة جيدًا، أذيب ملعقة واحدة من شمع العسل في حمام مائي حتى يصبح لديك قوام كريمي. ثم أضف الشمع المنصهر إلى الخليط السابق واخلطهما جيدًا معًا.

يمكنك استخدام هذه الوصفة ككريم مرطب للبشرة. يمتص الشمع العسل وزيت الزيتون العناصر الغذائية في البشرة ويساعد على ترطيبها وتغذيتها. يعمل مرة على تنظيف البشرة وتقليل البقع والشوائب. قشر الرمان المجفف يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة التي تساعد على تجديد البشرة وتحسين مظهرها.