بلينكن: تهديدات ضد قواتنا وأفرادنا في الشرق الأوسط مصدرها "أذرع إيران"

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عدن - ياسمين التهامي -

تُعتبر عشبة بذور الكتان حلاً فعالاً للعديد من مشاكل البشرة، حيث تعيد لها مرونتها وتجعلها تبدو شابة مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تساعد في التخلص من أي اسمرار يظهر على الجلد مع تقدم العمر، وتعيد للبشرة النقاء والمرونة التي كانت عليها في الطفولة. ومن بين جميع وصفات بذور الكتان المختلفة، فإن سيروم بذور الكتان هو الأكثر فعالية والأكثر أماناً بفضل طبيعته الطبيعية وفوائده العديدة.

مع وجود بعض الأدلة على فوائد زيت الزيتون للصحة، فإن الدراسات العلمية لم تثبت بعد فوائد وضعه في السرة. على الرغم من أنه يُستخدم في بعض الثقافات لوضعه في سرة الرضيع، إلا أن هذه العادة يمكن أن تؤدي إلى إصابته بالعدوى. من الأفضل الحفاظ على سرة المولود جافة حتى يسقط جدع الحبل السري.

يحتوي زيت الزيتون على حمض الأولييك الذي يوفر العديد من الفوائد الصحية. يُعتبر زيت الزيتون خيارًا صحيًا في الطهي ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من الأمراض المزمنة وتقليل خطر الالتهابات.

زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي على مركبات تمتلك تأثيراً مضاداً للالتهابات مثل الأوليوكانثال وحمض الأولييك. هذه المركبات تساهم في تقليل مؤشرات الالتهاب في الجسم.

زيت الزيتون يحتوي أيضاً على عناصر غذائية تساهم في قتل البكتيريا الضارة وتثبيط عملها، بما في ذلك البكتيريا التي تسبب قرحة المعدة وسرطان المعدة.

تحليل عدة دراسات أظهر أن تناول زيت الزيتون البكر الممتاز يقلل من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، ويساعد في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

زيت الزيتون يساهم أيضاً في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومرض السرطان.

بالإضافة إلى ذلك، يقلل زيت الزيتون من الإمساك ويعتبر مرطباً طبيعياً للبشرة والشعر.