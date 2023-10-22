شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروبات التي تسبب الصداع النصفي وارتفاع الضغط..احذر من تناولها فورًا! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يؤثر الصداع النصفي على مليار إنسان حول العالم، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

تصاحب نوبات هذا الصداع بأعراض مثل ضبابية الرؤية والدوخة والرغبة في القيء والحساسية للضوء. وعلى الرغم من اختلاف هذه الأعراض من شخص إلى آخر، إلا أنها تزيد من الإحساس بالتوتر والضغوط، وفي بعض الأحيان قد تعيق العمل أو التفاعل الاجتماعي حتى تنتهي نوبة الصداع.

توجد أدلة على أن بعض الأمور مثل الأطعمة أو تغيير الساعة البيولوجية يمكن أن تثير نوبات الصداع النصفي وتزيد من تواترها وشدتها، ومن بين هذه الأمور:

الجبن القديم أو الجبن الشديد الملوحة.

حبوب منع الحمل الهرمونية، التي تزيد من شدة الصداع النصفي قبل الدورة الشهرية.

الأطعمة المالحة، وخاصة اللحوم المصنعة مثل السجق والهوت دوغ والبرغر والبيتزا.

المشروبات التي تحتوي على سكريات اصطناعية والتي يتم تسويقها على أنها خالية من السكر أو قليلة السعرات، مثل كوكاكولا زيرو وغيرها.