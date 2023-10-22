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ولي العهد يستقبل رئيس كوريا الجنوبية باليمامة في الرياض .. فيديو وصور

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الرياض - علي القحطاني - استقبل ولي العهد سمو الأمير ، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، وأقيمت له مراسم استقبال في قصر اليمامة بالرياض، وذلك في المحطة الأولى من جولة الأخير.

ووصل سيوك-يول إلى المملكة أمس السبت، استعدادًا لانطلاق قمة مع ولي العهد، والتي تأتي بعد عام من زيارة الأخير لكوريا الجنوبية، وتوقيع شركات البلدين على 26 مذكرة تفاهم بشأن مشاريع تبلغ قيمتها نحو 29 مليار دولار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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