انت الان تتابع "نعتذر عنه".. إسرائيل تعلن قصف موقع مصري "دون قصد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 4:21 مساءً

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، اليوم "الأحد"؛ أن "دبابة تابعة للجيش قصفت من دون قصد موقعًا مصريًّا قرب الحدود في منطقة كرم أبو سالم". وقال "أدرعي" عبر منصة "إكس": "إن دبابة تابعة لنا أصابت موقعًا مصريًّا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ قبل قليل، وإن الحادث قيد التحقيق". وأعرب عن اعتذار إسرائيل عنه.

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