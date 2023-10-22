تراند اليوم : أول تعليق من مصر على قصف الجيش الإسرائيلي لأحد المواقع المصرية

صحيفة الخليج 365: علق المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، على قيام الجيش الإسرائيلي بقصف أحد المواقع المصرية داخل منطقة كرم أبو سالم قرب الحدود.

وقال المتحدث العسكرى في بيان رسمي: "خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية، بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".

وتابع: نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، وقد أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة".