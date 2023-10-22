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تراند اليوم : أول تعليق من مصر على قصف الجيش الإسرائيلي لأحد المواقع المصرية

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صحيفة الخليج 365: علق المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، على قيام الجيش الإسرائيلي بقصف أحد المواقع المصرية داخل منطقة كرم أبو سالم قرب الحدود.

وقال المتحدث العسكرى في بيان رسمي: "خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية، بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".

وتابع: نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، وقد أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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