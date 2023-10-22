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تراند اليوم : بالفيديو... نتنياهو: نحن في معركة من أجل الحياة وإذا شارك حزب الله في الحرب سنضربه بقوة لا يستطيع تخيلها وندمر الدولة اللبنانية

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صحيفة الخليج 365: حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، من أنه إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب، فسيتم شلّه "بقوة لا يستطيع حتى تصورها".

وقال نتنياهو خلال زيارة للقوات في الشمال: "سنضرب حزب الله بقوة لا يستطيع تخيلها وتداعيات ذلك بالنسبة له وللدولة اللبنانية ستكون مدمرة... لكننا مستعدون لأي سيناريو".

وفي مقطع فيديو، خاطب نتنياهو لمقاتلي فوج القوات الخاصة الإسرائيلية: "نحن في معركة من أجل الحياة، معركة من أجل الوطن. هذه ليست مبالغة؛ هذه هي الحرب. يجب أن نكون أو نتوقف – يجب أن يتوقفوا (حزب الله)".

وتابع قائلاً "لن نتراجع ونعمل على محو حركة حماس".
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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