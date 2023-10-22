تراند اليوم : بالفيديو... نتنياهو: نحن في معركة من أجل الحياة وإذا شارك حزب الله في الحرب سنضربه بقوة لا يستطيع تخيلها وندمر الدولة اللبنانية

صحيفة الخليج 365: حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، من أنه إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب، فسيتم شلّه "بقوة لا يستطيع حتى تصورها".

وقال نتنياهو خلال زيارة للقوات في الشمال: "سنضرب حزب الله بقوة لا يستطيع تخيلها وتداعيات ذلك بالنسبة له وللدولة اللبنانية ستكون مدمرة... لكننا مستعدون لأي سيناريو".

وفي مقطع فيديو، خاطب نتنياهو لمقاتلي فوج القوات الخاصة الإسرائيلية: "نحن في معركة من أجل الحياة، معركة من أجل الوطن. هذه ليست مبالغة؛ هذه هي الحرب. يجب أن نكون أو نتوقف – يجب أن يتوقفوا (حزب الله)".

وتابع قائلاً "لن نتراجع ونعمل على محو حركة حماس".