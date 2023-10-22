تراند اليوم : شاهد.. ولي العهد ورئيس كوريا الجنوبية يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين

صحيفة الخليج 365 - واس: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا. وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

اجتماع موسع

وعقد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الكوري اجتماعا موسعاً وجلسة مباحثات رسمية، رحب سموه في بدايتها بفخامته في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر فخامته عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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