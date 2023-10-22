تراند اليوم : شاهد.. ولي العهد ورئيس كوريا الجنوبية يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين

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صحيفة الخليج 365 - واس: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا. وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.
اجتماع موسع
وعقد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الكوري اجتماعا موسعاً وجلسة مباحثات رسمية، رحب سموه في بدايتها بفخامته في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر فخامته عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
استعراض العلاقات الثنائية
شهد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية كوريا، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي :
إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وكوريا
أولاً : مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب الكوري معالي وزير الخارجية السيد بارك جين.
مبادرة واحة الهيدروجين
ثانياً : مبادرة واحة الهيدروجين للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والنظيف، وقعها من الجانب السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومن الجانب الكوري معالي وزير التجارة والصناعة والطاقة السيد بانغ مون كيو.
الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة
ثالثاً: اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب الكوري معالي وزير الخارجية السيد بارك جين.
برنامج تعاون إحصائي مشترك
رابعاً: تنفيذ برنامج تعاون إحصائي مشترك بين الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية وهيئة الإحصاء الكورية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومن الجانب الكوري معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية السيد كيو نغهو تشو.
سلامة الغذاء والدواء
خامساً: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومن الجانب الكوري معالي وزير الخارجية السيد بارك جين.