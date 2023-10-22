شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ورئيس كوريا يعقدان جلسة مباحثات رسمية ويشهدان توقيع اتفاقيات تفاهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا.

وأجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد سمو ولي العهد والرئيس الكوري اجتماعا موسعاً وجلسة مباحثات رسمية، رحب سموه في بدايتها بفخامته في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة.

فيما عبر الرئيس الكوري عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

جلسة المباحثات الرسمية

وجرى خلال الاجتماع وجلسة المباحثات الرسمية استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وشهد الاجتماع بحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جلسة الاجتماع وجلسة المباحثات الرسمية، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

الحضور في الجلسة

كما حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الوزير المرافق، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي السدحان.

فيما حضرها من الجانب الكوري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية تشو كيونغ هو، ووزير الخارجية جين بارك، ووزير التجارة والصناعة والطاقة مون كيو بانغ، ووزير الأراضي والبنى التحتية والنقل هي ريونغ وون، ومدير الأمن القومي تاييونغ تشو، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي دونغ هوان اوم، والنائب الأول لمستشار الأمن القومي تاي هيو كيم، وسكرتير أول للرئيس للعلاقات العامة ايون هاي كيم، وسكرتير أول للرئيس للشؤون الاقتصادية سانغ موك تشوي، وسكرتير للرئيس للسياسات الخارجية تشونغميون لي، ومدير عام مكتب شئون أفريقيا والشرق الأوسط ايونجيونغ كيم.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

بعد ذلك، شهد سمو ولي العهد ورئيس جمهورية كوريا، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي : أولاً : مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب الكوري وزير الخارجية بارك جين.

ثانياً: مبادرة واحة الهيدروجين للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والنظيف، وقعها من الجانب السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومن الجانب الكوري وزير التجارة والصناعة والطاقة بانغ مون كيو.

ثالثاً: اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب الكوري وزير الخارجية بارك جين.

رابعاً: تنفيذ برنامج تعاون إحصائي مشترك بين الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية وهيئة الإحصاء الكورية، وقعها من الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومن الجانب الكوري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية كيو نغهو تشو.

خامساً: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية، وقعها من الجانب السعودي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومن الجانب الكوري وزير الخارجية السيد بارك جين.