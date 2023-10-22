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الأرصاد تكشف مستجدات الإعصار "تيج".. هل تتأثر المملكة؟

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن مستجدات الحالة المدارية "تيج" في بحر العرب.

وقال المركز إن "تيج" لن يكون لها تأثير مباشر على أجواء المملكة.

صحراء الربع الخالي

وأوضح المركز أن التأثيرات غير المباشرة ستتمثل بهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار من الثلاثاء إلى الخميس 24 - 26 أكتوبر الحالي على صحراء الربع الخالي.

وستصل إلى أجزاء من منطقة نجران على محافظتي الخرخير وشرورة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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