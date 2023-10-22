شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف مستجدات الإعصار "تيج".. هل تتأثر المملكة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن مستجدات الحالة المدارية "تيج" في بحر العرب.

وقال المركز إن "تيج" لن يكون لها تأثير مباشر على أجواء المملكة.

صحراء الربع الخالي

وأوضح المركز أن التأثيرات غير المباشرة ستتمثل بهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار من الثلاثاء إلى الخميس 24 - 26 أكتوبر الحالي على صحراء الربع الخالي.

وستصل إلى أجزاء من منطقة نجران على محافظتي الخرخير وشرورة.