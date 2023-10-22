السعودية | انعقاد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية السعودية – التركمانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عُقدت اليوم الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في تركمانستان، وذلك في ديوان وزارة الخارجية بالرياض.

وترأس الجانب السعودي في جولة المشاورات معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن الجانب التركماني معالي نائب وزير خارجية تركمانستان بردي نياز ماتييف.

وبحث الجانبان خلال الجولة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جولة المشاورات الرابعة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان سعيد بن عثمان بن سويعد، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الآسيوية السفير محمد المطرفي، وسفير تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشارييف.