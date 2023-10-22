من جانب آخر وقف آل مجثل على المواقع المستهدفة بأعمال التشجير غرب مدينة محايل عسير والمدن المخصصة للمدن الزراعية والزراعات المائية الهيدروبونيك والاكوابونيك مشيداً بجهود العاملين بفرع الوزارة ومكتب الوزارة بمحايل عسير في تخصيص تلك الأراضي والتطلع إلى بدء الأعمال البيئية والزراعية بالمواقع في القريب العاجل.
كما زار آل مجثل عدد من مزارع البن في جبل هادا التابع لمحافظة محايل عسير واستمع خلالها لطلبات المزارعين مؤكداً على اهتمام الوزارة حيالها والعمل على دعم وتمكين مزارعي المناطق الريفية عبر حزمة من البرامج والمشاريع الداعمة للمزارعين بتلك المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام زراعة عسير يتفقد أسواق النفع العام بمحايل عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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