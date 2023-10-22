شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة عمل البسبوسة السريعة في المنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد البسبوسة من ألذ الحلويات كما أنها سهلة في المضغ والبلع علما بأن لها أكثر من طريقة مختلفة لاعدادها ولكن الكثير من السيدات تشكو من عدم نجاح البسبوسة نتيجة الإخفاق في خطوة معينة، ولكن لأنها من أنواع الحلويات التي لا يمكن الاستغناء عنها فإن الكثير من السيدات يبحثون دائما عن طريقة جيدة لاتباعها من أجل إعداد البسبوسة بصورة ناجحة، ولذلك ومن خلال هذا المقال وفرنا لكم طريقة رائعة لتحضير البسبوسة في المنزل بسرعة كبيرة.

خطوات تحضير البسبوسة بسرعة هناك عدة خطوات يجب إتباعها من أجل تحضير البسبوسه بشكل سريع ولا تأخذ وقت وهي كالتالي:

المكونات

2 كوب من السميد.

كوب إلا ربع من السكر.

6 ملاعق من مبشور جوز الهند.

نصف كوب سمنة.

كوب زبادي.

2 ملعقة من العسل الأبيض الطبيعي.

طريقة التحضير

قومي بوضع سميد البسبوسة في وعاء مناسب وبعد ذلك نضيف إليه السمن على أن تكون سائلة.

استخدمي ملعقة في تقليب البسبوسة في السمن بشكل جيد.

احضري مقلاة صغيرة وقومي بوضع الزبادي والسكر معًا وقلبيهم جيدًا ومن ثم إضافتهم إلى سميد البسبوسة.

قومي بتقليب المكونات مع بعضها البعض جيدًا ومن ثم إحضار صينية خاصة بالبسبوسة مناسبة الحجم ومن ثم وضع خليط البسبوسة بها مع محاولة ضبط الوجه وتسويته فلا يكون به بروز.

تترك الصينية على جنب بعض الوقت ومن ثم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

تابعي البسبوسة في الفرن حتى يصبح لون الوجه برتقالي فاتح ومن الأسفل أيضا ومن ثم قومي بإخراجها على الفور.

يوضع عليها الشربات مباشرة وهي ساخنة.

سر نجاح البسبوسة هو أن تتشرب الشربات تمامًا.

خطوات إعداد الشربات يمكنك إعداد الشربات بكل سهولة من أجل البسبوسة وهذا من خلال إتباع الخطوات التالية:

احضري وعاء عميق.

قومي بوضع 2 كوب سكر مع 2 كوب ماء.

نصف ملعقة عصير ليمون.

ربع ملعقة فانيليا.

ارفعي جميع المكونات على النار بدون تقليب واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق فقط وبالنهاية نضع الفانيليا.