مصر.. إصابة برج مراقبة حدودي بشظايا قذيفة إسرائيلية

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محمد بن مسعود - الدمام - تعرّض أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية، اليوم، لشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ؛ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، وذلك خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، في بيان؛ "أن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه على الحادث غير المتعمّد فور وقوعه، وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة".

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