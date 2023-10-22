"الصحة الفلسطينية" ترصد انتشار الأمراض المعدية في أوساط النازحين بقطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 5:40 مساءً

رصدت وزارة الصحة الفلسطينية انتشارًا للأمراض المعدية والجلدية في صفوف النازحين عن منازلهم نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدد النازحين تجاوز مليون نازح، بينهم أكثر من 600 ألف نازح، يقيمون في ظروف معيشية وصحية وبيئية قاسية في عشرات مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وأرجعت وزارة الصحة سبب انتشار الأمراض في أوساط النازحين في مراكز الإيواء، خاصة بين الأطفال والنساء، للشح الشديد في المياه؛ لتوقُّف آبار ضخ المياه، وشربها من قِبل النازحين ملوثة بسبب نفاد الوقود، وحالة الازدحام الكبيرة في مراكز الإيواء.. محذرة في الوقت ذاته من انتشار الأوبئة الخطيرة إذا ما استمر منع إدخال الوقود والأدوية الخاصة بمكافحة الأمراض المعدية. وجددت الصحة الفلسطينية مناشدتها المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الوقود؛ لتفادي كارثة صحية في المرافق الصحية التي توقف العديد منها بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، مع الازدياد في عدد جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة، المستمر لليوم السادس عشر على التوالي.

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