اخبار السعوديه

تراند اليوم : وزير الدفاع الأمريكي يكشف شرط تدخل الولايات المتحدة في النزاع بين إسرائيل وحماس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

WhatsApp Image 2023-10-22 at 18.58.44

صحيفة الخليج 365 : حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأحد، من أن الولايات المتحدة "لن تتردد في التحرك عسكريا ضد أي منظمة أو بلد يسعى إلى توسيع النزاع في الشرق الأوسط"، بين إسرائيل وحركة حماس.

وتحدث أوستن بعد بضع ساعات من إعلان وزارة الدفاع (بنتاغون) تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة في مواجهة "التصعيد الأخير من جانب إيران وقواتها بالوكالة".

وصرح الوزير لمحطة "إيه بي سي نيوز" مخاطبا "من يسعون إلى توسيع النزاع"، وقال: "نصيحتنا هي ألا تفعلوا ذلك. نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تاليا في التحرك".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا