شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب التتش بعد عودته أمس من تنزانيا والانتهاء من مباراة سيمبا في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

الأهلي يكشف سلامة موديست

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن المسحة الطبية التي أجراها موديست لاعب الفريق جاءت سلبية.

واطمأن الجهاز الفني على حالة موديست قبل انطلاق مران اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

وبدأ موديست اليوم تنفيذ بعض الوحدات التدريبية المنفردة على ملعب التتش، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

الأهلي يتعادل مع سيمبا في ذهاب ربع نهائي الدوري الافريقي

وتعادل الأهلي مع سيمبا في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق، فيما يلتقي الفريقان على استاد القاهرة مساء الثلاثاء المقبل في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي في نسخته الأولى داخل القارة.