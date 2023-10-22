شكرا لقرائتكم خبر عن عودة نجم الأهلي للتدريبات الجماعية قبل مواجهة سيمبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

استأنف فريق الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد عودته أمس من تنزانيا، والانتهاء من مباراة سيمبا في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

عبدالمنعم يشارك في مران الأهلي



وشارك محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم خلال مشاركته مع المنتخب خلال فترة الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.

وخضع عبد المنعم لفحص طبي قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة مع الفريق في التدريبات.

وشارك عبد المنعم في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي اشتمل على جزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام سيمبا

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا في تنزانيا بهدفين لكل فريق، فيما يلتقي الفريقان مساء يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع النهائي للدوري الإفريقي.