شكرا لقرائتكم خبر عن خيسوس يطلق تصريح مثير قبل مواجهة مومباي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عدة تصريحات صحفية مثيرة قبل مواجهة فريقه أمام نظيره مومباي الهندي.

خيسوس يطلق تصريح مثير قبل مواجهة مومباي

وأطلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الاستعدادات القصوى لملاقاة ضيفه مومباي سيتي، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في تمام التاسعة مساء الغد، في دوري أبطال آسيا.

وقال خيسوس: "كل ما مضى الوقت لعملي مع اللاعبين، زادت معرفتهم واستيعابهم للأسلوب الذي أريد تطبيقه، وتشاهدون التحسن الذي طرأ خصوصًا في خط الدفاع".

وتابع: "أن نعمل على تحسين استغلال الفرص التي تتاح لنا في المباريات، ونحن نعمل على تحسين ذلك في التدريبات، لكن المؤشر الإيجابي في هذا الأمر أننا قادرون للوصول لمرمى المنافس".

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "أي اصابة تحدث في الفريق هي مقلقة، لدينا عددًا من المصابين، وننتظر ما ستظهره الفحوصات الطبية اليوم لميشايل أيضًا الذي يعاني من بعض الآلام، لنرى فرصة مشاركته في المباراة من عدمها، فلن أجازف بإشراكه، فهو لاعب مهم للفريق".

الجدير بالذكر يقع الهلال في المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، خلف نافباخور نامانجان الأوزبيكي الذي يعتلي الصدارة بفارق الأهداف.