شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مومباي يعلق بغرابة على مواجهة الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق ديس باكنجهام، المدير الفني لنادي مومباي الهندي، على المواجهة المقبلة المقرر أن تجمعهم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة ضيفه مومباي سيتي، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في تمام التاسعة مساء الغد الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في دوري أبطال آسيا.

مدرب مومباي يعلق على مواجهة الهلال

وقال باكنجهام تحديدًا: "لا نخشى شيئًا يوم الغد، لكن بالمقاييس خارج الملعب نجد أن القيمة المالية لحارس الهلال تساوي قيمة فريقنا، لكننا متأهبون لخوض اللقاء".

وتابع: "نتوقع أن تكون هناك مساندة جماهيرية كبيرة من الجالية الهندية في المملكة، ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية".

واستكمل: "أنا وزملائي جاهزون، الهلال فريق قوي، وسنحاول الظهور بأفضل مظهر".

الجدير بالذكر يقع الهلال في المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، يلي نافباخور نامانجان الأوزبيكي الذي يقع على القمة بفارق الأهداف.