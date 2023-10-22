شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق غريب من سانتو قبل مواجهة القوة الجوية العراقي.. "قراراتي دائما في صالح الفريق" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، مدرب نادي الاتحاد لكرة القدم عدة تصريحات صحفية مثيرة، قبل مواجهة فريقه أمام القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال آسيا.

تعليق غريب من سانتو قبل مواجهة القوة الجوية العراقي

وقال المدرب البرتغالي: "جوتا سيلعب غدا وهو اللاعب الوحيد الذي سأقول لكم أنه سيلعب غدًا".

وواصل: "كل قرار أتخذه هو لمصلحة الفريق فقط ولا شأن له بأي أمر آخر".

وتابع: "الأظهرة لدينا يعملون كثيرا بدنيا مهمين جدا للتشكيل الذي نعتمد عليه، في اليمين محظوظين بوجود الشنقيطي والعليان بمواصفات ومميزات مختلفة، وكنت واضح معهم من البداية في مسألة المشاركة، في الجهة اليسرى لسنا محظوظين بإصابة زكريا هوساوي".

واستكمل: " اجتمعنا بعد نهاية الموسم الماضي لتحديد الأهداف وكل بطولة هي هدف لنا، فلسفتنا هي مباراة بمباراة وبطولة ببطولة وكل قبل مباراة نتدرب جيدا ونحضّر كافة اللاعبين، ودائما أهم مباراة هي القادمة.".

واستطرد: "الرابط بيننا وبين الجمهور يجب أن يبقى قويا متماسكا، غدا يجب أن نكون جميعًا في الملعب وما أعد فيه أننا سنعمل لجعل الاتحاد في أفضل صورة".

وشدد عن قراراته: "من أول يوم لنا نعمل فقط من أجل اللاعبين، كل قراراتي أدرسها جيدا لجعل الاتحاد فريق أقوى، هذا هو المهم بالنسبة لي، وأنا أتوقع دعم الجماهير لأن ما حققناه في الموسم الماضي بعد غياب 14 سنة يجعل الجماهير تعرف أننا نريد العمل فقط وتقديم الأفضل".

وأتم: " أنا أعرفكم وأنتم تعرفوني، قراراتي دائما تصب في صالح الفريق والمجموعة، مهمتي تطوير اللاعبين تحسين الفريق ككل، نعمل لصالح نادي الاتحاد ونريد لهذا النادي أن يكون في أفضل صورة".