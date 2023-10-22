السفارة السعودية في عُمان تحذر المواطنين من إعصار "تيج"

دعت سفارة المملكة في سلطنة عُمان، السعوديين في ولايتَي ظفار والوسطى، إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اعتباراً من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل؛ وذلك بسبب الإعصار المداري "تيج".

وتؤكّد السفارة، ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات العُمانية المختصّة، والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.