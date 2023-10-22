دعت سفارة المملكة في سلطنة عُمان، السعوديين في ولايتَي ظفار والوسطى، إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اعتباراً من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل؛ وذلك بسبب الإعصار المداري "تيج".
وتؤكّد السفارة، ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات العُمانية المختصّة، والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية في عُمان تحذر المواطنين من إعصار "تيج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.