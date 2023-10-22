شكرا لقرائتكم خبر عن مخيمات ضخمة للنازحين الإسرائيليين هربا من صواريخ المقاومة لأول مرة منذ إنشاء الكيان المحتل (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، عن رفع مخيمات للنازحين الإسرائيليين "المستوطنين" في منطقة إيلات للهاربين من قصف المقاومة، وهو أمر لم يحدث من نشأة الكيان الغاصب قبل 75 عامًا. وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأحد 22 أكتوبر/تشرين 2023، إن تل أبيب تخطط لإقامة مدينة خيام قرب مدينة إيلات على البحر الأحمر، لاستيعاب المستوطنين من سكان غلاف غزة النازحين، لعدم وجود غرف فندقية متاحة لاستقبالهم.

الصحيفة أوضحت أنه منذ عملية طوفان الأقصى "استقبلت الفنادق في إسرائيل العديد من السكان من الجنوب والشمال، الذين تم إجلاؤهم من منازلهم"، مشيرة إلى أن "مدينة إيلات وحدها استقبلت أكثر من 60 ألف شخص تم إجلاؤهم، وتستعد الآن لإقامة مدينة خيام بالقرب من مدخل المدينة".

وتابعت الصحيفة: "أنه بعد امتلاء غرف الفنادق ودور الضيافة في المدينة، أمر رئيس البلدية، إيلي لانكيري، موظفي البلدية بأن يقدموا للحكومة مخططاً لإنشاء مدينة خيام تبلغ مساحتها حوالي 150 دونماً".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو نصف مليون إسرائيلي نزحوا من مناطقهم منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، مؤكداً إخلاء جميع سكان مستوطنات غلاف غزة، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً إلى الشمال من قطاع غزة.

كما أضاف المتحدث الإسرائيلي أنه تم أيضاً إجلاء سكان 20 مستوطنة تقع بالقرب من الحدود مع لبنان، وذلك بسبب الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني ومقاومين فلسطينيين من جهة أخرى.