شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة عمل بلح الشام في المنزل بأبسط المكونات وأسهل الطرق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

طريقة عمل بلح الشام، حيث تعد بلح الشام أفضل وأشهر الحلويات بالدول العربية، والعديد من الأشخاص يحبونها، ويرجع ذلك لمذاقها الفريد والمميز وكذلك سهولة تحضيرها، حيث تعتبر من الحلوى التي يمكن عملها ببساطة وتجعل الفرد يشعر بالشبع، وفيما يلي سنعرض طريقة عمل بلح الشام.

طريقة عمل بلح الشام تعتبر بلح الشام من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأسر، وفيما يلي نعرض مكونات بلح الشام:

1 كوب من الزيت. 1 كوب من الدقيق. ثلاث بيضات. 1 كوب من الماء الدافيء. ذرة فانيليا. ذرة ملح. معلقة صغيرة من النشا. طريقة تحضير بلح الشام تعتبر طريقة تحضيره من أبسط وأسهل الطرق، فيما يلي سنقوم بعرض طريقة تحضير بلح الشام:

نقوم بصب ماء وزيت في وعاء ثم نضعهم على نار هادئة حتى يغلي. نقوم بوضع الدقيق والنشا والفانيليا ثم ندمج المخلوط حتى نحصل على عجينة متماسكة. نقوم برفع الوعاء من على النار ونظل في التقليب حتى تصبح العجينة أكثر تماسكًا. نقوم بوضع البيض بعد تركها تهدأ ثم نقلب جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة. نقوم بوضع العجينة في كيس تزين الحلوى مع إختيار الشكل المفضل، ثم نقوم بوضعه في وعاء به زيت بارد ثم نرفع الوعاء على النار، حتى يصل إلى اللون الذهبي ونقوم بإخراجه من الزيت. نقوم بعمل شربات بلح الشام ( كوب من السكر وكوب من الماء ونضعهم في وعاء ونقلبهم ثم نضعهم على النار مع استمرار التقليب وعندما يذوب السكر نضيف الليمون ونتركها على نار هادئة حتي يصبح الخليط ثقيل القوام).