تراند اليوم : عمرو أديب يرد على " أفيخاي أدرعي" بعد قصف موقع عسكري مصري: انتظر الأفعال المصرية بالخطأ

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي المصري عمرو أديب على إطلاق القوات الإسرائيلية قذيفة على موقع عسكري مصري يقع بالقرب من حدود غزة، وأسفر عن إصابة 9 جنود مصريين.

وقال عمرو أديب "الرسالة وصلت ومصر مش حتوقف المعونات ومصر مش حتسيب الفلسطينيين وانتظر بقى الأفعال المصرية اللى حتكون عن طريق الخطأ برضه".

وجاء ذلك ردا على تغريدة نشرها المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال فيها: " أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم. الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله، وجيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث".