شكرا لقرائتكم خبر مناقشة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في طب العيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مؤتمر طب العيون السعودي، الذي اختتم فعالياته أمس الأول بالرياض، استخدام الذكاء الاصطناعي في طب العيون.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الأطباء وأخصائيي البصريات والمهتمين في طب العيون من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى معرض مصاحب لعدد من الشركات الطبية وشركات الأدوية المختصة بالعيون والبصريات.

وشارك في فعاليات المؤتمر وجلساته على مدى ثلاثة أيام 136 متحدثا من المملكة، و40 متحدثا من خارجها، ونوقشت خلالها 280 ورقة علمية، فضلا عن عقد 40 دورة تدريبية.

وأوضحت رئيسة اللجنة العلمية الدكتورة هدى الغدير أن المؤتمر ناقش موضوعات متخصصة بالعيون من أهمها: الذكاء الاصطناعي في طب العيون، وأمراض القرنية، وأحدث الجراحات فيها، وعمليات تصحيح النظر، وأمراض وجراحات الشبكية، والبصريات، وأمراض العنبية وعلاجاتها، والتجميل في محجر العين.

فيما ثمن رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر نائب رئيس الجمعية الدكتور سعد العنزي، الاستعدادات المبكرة للمؤتمر بهدف الارتقاء بالفائدة العلمية بمجال طب العيون، شاكرا جميع المتحدثين من داخل وخارج المملكة على ما قدموه من محاضرات وورش عمل كان لها نتائج مثمرة ولله الحمد، مشيرا إلى أن المؤتمر انعقد في دورته الأربعين ومستمرين بإذن الله بتقديم الفائدة والنتائج والتوصيات ومشاركتها مع المتخصصين في طب العيون.

مناقشات المؤتمر: