ندوة تناقش الأمراض النفسية وربطها بالعنف والجريمة

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وتخلل الفعاليات معرض مصاحب بمشاركة 15 جهة تعنى بتقديم خدمات الصحة النفسية والاجتماعية، وندوة علمية بمشاركة 14 محاضرا.
وأكد المدير التنفيذي لمجمع إرادة بالرياض بالنيابة الدكتور محمد بن مشبب الأحمري حرص المجمع على تنفيذ عدد من برامج التحسين المستمرة، بهدف تمكين المريض النفسي من الحصول على الخدمة التي يستحقها ويحتاجها طبيا وتمريضيا ونفسيا واجتماعيا وتأهيليا، وتعزيز الدعم الأسري بما يسهم في تحسين المستوى الصحي والتقليل من الآثار المترتبة على الإصابة بهذا المرض ومساعدة المريض للعودة إلى المجتمع وهو بحال أفضل.
وبين الدكتور الأحمري أن المجمع قدم جملة من الخدمات لمستفيديه خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام، تجاوز عددها 161 ألف خدمة ما بين علاجية وتأهيلية ووقائية.
أهم المناقشات:
- التطورات الحديثة في الطب النفسي.
- أضرار إدمان الكحول على الصحة.
- الذهان الناتج عن تعاطي المخدرات والفصام.
- الأدوية النفسية وتفاعلاتها.
- مهارات التعامل مع المرضى النفسيين.
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