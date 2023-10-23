شكرا لقرائتكم خبر ندوة تناقش الأمراض النفسية وربطها بالعنف والجريمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة عدد من الموضوعات ضمنها الأمراض النفسية وربطها بالعنف والجريمة، نظم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أمس، فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار «الصحة النفسية حق إنساني عالمي»، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور عبدالله الخثلان.

وتخلل الفعاليات معرض مصاحب بمشاركة 15 جهة تعنى بتقديم خدمات الصحة النفسية والاجتماعية، وندوة علمية بمشاركة 14 محاضرا.

وأكد المدير التنفيذي لمجمع إرادة بالرياض بالنيابة الدكتور محمد بن مشبب الأحمري حرص المجمع على تنفيذ عدد من برامج التحسين المستمرة، بهدف تمكين المريض النفسي من الحصول على الخدمة التي يستحقها ويحتاجها طبيا وتمريضيا ونفسيا واجتماعيا وتأهيليا، وتعزيز الدعم الأسري بما يسهم في تحسين المستوى الصحي والتقليل من الآثار المترتبة على الإصابة بهذا المرض ومساعدة المريض للعودة إلى المجتمع وهو بحال أفضل.

وبين الدكتور الأحمري أن المجمع قدم جملة من الخدمات لمستفيديه خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام، تجاوز عددها 161 ألف خدمة ما بين علاجية وتأهيلية ووقائية.

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