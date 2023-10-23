التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والخريجين اليوم

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- بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب التسجيل اليوم في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية « التخصص» لمنسوبي ومنسوبات التعليم ممن هم على رأس العمل، وجميع الخريجين والخريجات والتي تعتبر من متطلبات استمرار العلاوة السنوية والتعيين على الوظائف التعليمية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب التسجيل اليوم في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية « التخصص» لمنسوبي ومنسوبات التعليم ممن هم على رأس العمل، وجميع الخريجين والخريجات والتي تعتبر من متطلبات استمرار العلاوة السنوية والتعيين على الوظائف التعليمية. ويتكون اختبار الرخصة من اختبارين « العام » واختبار « التخصص ». يتكون اختبار الرخصة المهنية العام من: عدد الأسئلة: 88 سؤالا.

الزمن: ساعتان.

نسبة النجاح: الحصول على 50 درجة. أهمية اختبار الرخصة المهنية «العام» «التخصص»: استمرار صرف العلاوة السنوية لمن هم على رأس العمل، حيث سيتم صرف علاوة عامي 2023، 2024.

الحصول على الرخصة المهنية قبل عام 2025 لاستمرار العلاوة وفقا للائحة الوظائف التعليمية.

تعيين الخريجين والخريجات في الوظائف التعليمية.

القيم والمسؤوليات المهنية

المجالات المعيارية في أسئلة الاختبار: مثل: الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية وطرق التدريس

الممارسة المهنية مثل : التخطيط للدرس، تهيئة بيئات التعلم، التقويم. مثل: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطى

وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية.

التطوير المهني المستمر

التفاعل التربوي مع المهنيين والمجتمع

المعرفة المهنية التسجيل للاختبار: للرجال لمن هم على رأس العمل الاثنين 8 ربيع الآخر1445

للجميع الأربعاء 10 ربيع الآخر1445 النساء: لمن هن على رأس العمل الاثنين 15 ربيع الآخر 1445

للجميع الأربعاء 17 ربيع الآخر 1445 مثل:مثل :مثل:

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