«مسك» تسعى لتمكين الجيل الجديد عبر مهارات المناظرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل مؤسسة «مسك للمجتمع» استقبال المشاركين في برنامج «صوت الشباب 2» للتدريب على مهارات المناظرة.

ويهدف البرنامج إلى إشراك الشباب من مختلف أنحاء المملكة في رحلة إثرائية تفعل دورهم كمواطنين فاعلين ومؤثرين قادرين على بناء مستقبل واعد، وتمكنهم من الأسس اللازمة لبناء جيل فاعل ومتمكن.

ويستقطب البرنامج الشباب من جميع أنحاء المملكة ويمدهم بالأدوات اللازمة التي تساعدهم على تحقيق دورهم كمواطنين فاعلين.

كما يتضمن البرنامج عدة مراحل، الأولى: مرحلة تعليم ذاتي متاحة على مدار السنة وبإمكان المشاركين إتمامها افتراضيا عبر المنصة، حيث تمكنهم هذه المرحلة من أسس الحوار والتواصل والتفكير النقدي وبناء الحجج.

والمرحلة الثانية: معنية بتمكين المشاركين من فنون المناظرة، تقام حضوريا في عدة مناطق حول المملكة، حيث يتم تأهيل فريقين للمنافسة النهائية في المنطقة وخوض مناظرة أمام صناع القرار لمناقشة موضوعات تهتم بشؤون الشباب في القطاع غير الربحي.

أما المرحلة الثالثة فتعني بتمكين الشباب على تصميم وإطلاق حملة وطنية ذات أثر مجتمعي إيجابي ليتمكنوا من إحداث التغيير الذي يطمحون بتقديمه لمجتمعاتهم، وذلك ضمن ورش عمل مكثفة وتوجيه من خبراء ومختصين في المجال.

ويشترط للتقديم أن يكون العمر بين 18 إلى 35 عاما، وإجادة اللغة العربية (التحدث والكتابة والقراءة)، والتسجيل في المرحلة الأولى للبرنامج متاح للجميع.

النقاط الرئيسة في البرنامج:

يقدم البرنامج باللغة العربية.

برنامج تدريبي.

المرحلة الأولى (التدريب الالكتروني).

المرحلة الثانية (التدريب في الغرف الصوتية).

المرحلة الثالثة (التصفية والإعداد للمناظرة النهائية).

المرحلة الرابعة (المناظرة النهائية).

المهارات المكتسبة: