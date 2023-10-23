شكرا لقرائتكم خبر حملة للتوعية بسرطان الثدي في جامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتزامن مع أكتوبر المخصص عالميا للتوعية بسرطان الثدي، سلسلة من الحملات والفعاليات التوعوية في كليات ومراكز الجامعة، لتعزيز الوعي الصحي، ونشر المعرفة التي من شأنها الحد من ارتفاع حالات إصابات سرطان الثدي، وتدارك خطورتها.

وجاءت حملة التوعية بسرطان الثدي بهدف تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحيّة، وتشجيع المرأة للاهتمام بصحتها، والالتزام بالفحص المبكر عن سرطان الثدي، وإدراجه ضمن أسلوب الحياة الصحي، سعيا إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات محور «مجتمع حيوي» ضمن الرؤية السعودية.

وتضمنت الحملة التي شاركت فيها كليات ومراكز الجامعة، ورش عمل وماراثونا توعويا، إضافة إلى استخدام تقنيات مبتكرة في وسائل التوعية والإرشاد.