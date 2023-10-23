شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات متنوعة في التمرين التعبوي المشترك لقطاعات قوى الأمن الداخلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد التمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين وطن 93" في المنطقة الشرقية، تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات والمسابقات الثقافية المتنوعة.

وينظم التمرين وزارة الداخلية بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، والقوات المساندة من وزارتي الدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة.

قدرات القطاعات الأمنية

وتضمنت البرامج والفعاليات على هامش (تمرين وطن 93) محاضرات أمنية توعوية، ودورة تدريبية حول مهارات رجل الأمن في التعامل مع الإصابات الميدانية، وأنشطة رياضية وثقافية متنوعة، بهدف نشر الوعي، ورفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية والذهنية للمشاركين.

يذكر أن التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي، يهدف إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.